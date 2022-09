Pr Vasile Beni despre Sfanta Maria Mica

"Nasterea ta, de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, bucurie a vestit la toata lumea; ca din tine a Rasarit Soarele dreptatii, Hristos Dumnezeul nostru. Si dezlegand blestemul, a dat binecuvantare; si stricand moartea, ne-a daruit noua viata vesnica".(Troparul praznicului)Dragii nostri credinciosi!Asa dupa cum stim, anul bisericesc incepe in data de 1 septembrie, iar prima sarbatoare imparateasca, din cele 12 de peste an, este inchinata Nasterii Maicii Domnului (8 septembrie). In popor sarbatorii ... citeste toata stirea