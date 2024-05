Pr. Vasile Beni: Dragii nostri credinciosi, Hristos a Inviat!

Marele invatat si filozof crestin, om de stiinta si matematician, Blaise Pascal (aEuro1662), zicea: "Iisus Hristos este centrul universului spiritual-moral si social al omenirii. Cel ce Il recunoaste si urmeaza Lui are cheia tuturor problemelor omenesti. Spre El tinde tot. In afara de El nu exista decat intuneric, ratacire, cearta, razboaie, inghet si moarte. Numai prin El se pot realiza marile idealuri, dreptatea, pacea, armonia in lume, egalitatea si infratirea in omenire".Doua nopti sfinte ... citește toată știrea