Dragii nostri credinciosi!Ne aflam cu ajutorul bunului Dumnezeu, in ziua de 21 noiembrie, cand in calendarul crestin este inscrisa o sarbatoare inchinata Maicii Domnului. De fapt, cinci sunt sarbatorile mai importante inchinate Maicii Domnului: Nasterea Maicii Domnului in data de 8 septembrie; 1 Octombrie-Acoperamantul Maicii Domnului; 21 Noiembrie-Intrarea in Biserica a Maicii Domnului; 25 Martie -Buna Vestire si 15 August-Adormirea Maicii Domnului.Sarbatoarea Intrarii in biserica a Maicii ... citeste toata stirea