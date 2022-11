Pr. Vasile Beni - Intrarea in Biserica a Maicii Domnului vrea sa ne spuna tuturor: "Lasati copiii sa vina la Mine!"

Dragii nostri credinciosi!Intrarea in Biserica a Maicii Domnului este sarbatoarea care anticipeaza marele praznic al Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos. Numita in popor Vovidenia sau Ovedenia care in slavona inseamna "intrare", aceasta sarbatoare aminteste de ziua in care Sfintii Ioachim si Ana au adus pe fiica lor Maria, la varsta de trei ani in Templul din Ierusalim.Potrivit Fericitului Ieronim, la intrarea in Templu erau cincisprezece trepte, dupa numarul celor cincisprezece psalmi ... citeste toata stirea