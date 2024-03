Pr. Vasile Beni: Mama, Sotia, Fiica, Bunica - sunt daruri pe le primim din partea bunului Dumnezeu

Multe si nenumarate sunt darurile pe care fiecare dintre noi le primim de la bunul Dumnezeu si pentru toate trebuie sa-i multumim. Intrucat sarbatoarea de 8 martie se regaseste, de multi ani, in constiinta colectiva ca fiind ziua in care se aduce un omagiu femeii ca mama, sotie, fiica, sora, bunica, prietena sau colega, ma voi opri foarte pe scurt la cateva exemple care ne descriu rolul important pe care il au in viata de zi cu zi.MAMA -Dragii mei, bucurati-va daca mama voastra mai este in ... citește toată știrea