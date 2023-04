Dragii nostri credinciosi! Hristos a Inviat!Ziua de 23 aprilie a fiecarui an este inscrisa in calendarul Bisericii noastre ca fiind ziua in care se pomeneste sfantul Mare Mucenic Gheorghe care s-a nascut in a doua jumatate a secolului al III-lea, in partile Capadociei (sau la Beirut) din Asia Mica, dintr-o familie de crestini de neam ales si cu o frumoasa stare sociala.Ca si tatal sau a urmat cariera militara, in care s-a afirmat repede, ajungand tribun si apoi comis in armata romana la ... citeste toata stirea