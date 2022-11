Pr. Vasile Beni: Sa nu uitam cand cineva ne ajuta, dar si sa vedem cand cineva are nevoie de ajutorul nostru

Pilda cu cizmarul sarac care si-a dorit sa vada fata Mantuitorului ,,Maine voi veni la tine, fiule. Sa ma astepti!"Textul Evangheliei la duminica a 25-a de dupa Rusalii: "In vremea aceea a venit la Iisus un invatator de lege, ispitindu-L si zicand: Invatatorule, ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci? Dar Iisus a zis catre el: Ce este scris in Lege? Cum citesti in ea? Iar el, raspunzand, a zis: *Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din toata inima ta si din tot sufletul tau si din toata ... citeste toata stirea