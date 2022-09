Pr. Vasile Beni: Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci are in vedere doua evenimente din istoria Bisericii

Inaltarea Sfintei Cruci este prilej de bucurie si reflectie duhovniceasca profunda, intrucat aceasta slavita sarbatoare ne aduce aminte de un demers istoric facut de Imparateasa Elena, mama Sfantului Imparat Constantin cel Mare.Ea este cea care a mers pe urmele Crucii lui Hristos, in Ierusalim, si dupa multa truda si semne minunate, gasind sfantul odor, al patimirii Domnului, l-a incredintat episcopului Macarie, al Sfintei Cetati a Ierusalimului, care in mod solemn a inaltat Sfanta Cruce in ... citeste toata stirea