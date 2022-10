Pr. Vasile Beni: Sfantul Dimitrie cel Nou, sfantul descult

Sfantul Dimitrie cel Nou de la Bucuresti, a carui praznuire o avem astazi si in fiecare an la data de 27 octombrie, era de la sudul Dunarii, nascut intr-un sat cu numele de Basarabov.S-a nascut in timpul imparatilor romano-bulgari Petru si Ionita Asan (secolele Xll-Xlll). Fiind sarac la parintii sai si neavand cu ce se hrani, multa vreme, in tineretile sale, a pascut vitele acelui sat, ducand o viata singuratica de rugaciune si infranare.Umbland insa odata cu vitele prin iarba deasa a ... citeste toata stirea