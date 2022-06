Pr. Vasile Beni: Sfaturile pe care ni le da Sfantul Ioan Botezatorul sunt cai si mijloace sigure care ne conduc spre imparatia lui Dumnezeu

Dragii nostri credinciosi!In ziua de 24 iunie, in calendarul Bisericii noastre Ortodoxe se sarbatoreste Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, profetul care a unit Vechiul Testament cu Noul Testament .Dupa Maica Domnului cel mai cinstit dintre sfinti este Sfantul Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan este cel mai popular dintre sfinti si s-a nascut in familia preotului Zaharia. Nasterea sa a fost vestita de catre ingerul Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la templu. Si pentru ca Zaharia ... citeste toata stirea