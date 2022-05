Pr. Vasile Beni: Sfintii Imparati Constantin si mama sa Elena au asezat pe fruntile lor cele mai luminoase cununi - ale slujirii omului, societatii si a lui Dumnezeu

Dragii nostri credinciosi! Hristos a Inviat!Sfantul Imparat Constantin si mama sa Elena, care se pomenesc in fiecare an la data de 21 mai, sunt " ziditorii unei noi ere in istoria Bisericii si ctitorii veacului de aur al crestinismului.Poate ne intrebam de ce? Raspunsul ar fi ca imparatul Constantin era in fata unei grele incercari, pentru ca trebuia sa se lupte cu imparatul Maxentiu si a carui armata era mai numeroasa. Intreband-o pe mama ce sa faca, sa se predea sau sa se duca la lupta, ... citeste toata stirea