Pr. Vasile Beni: Ziua in care Iisus Hristos este descoperit ca fiind Fiul lui Dumnezeu

Ziua de 2 februarie a fiecarui an este inscrisa in calendarul nostru crestin ca fiind sarbatoarea Intampinarii Domnului care este unul din cele douasprazece Praznice Imparatesti.Evanghelia care se citeste la Sfanta Liturghie ne descrie in linii mari importanta acestei sarbatori. Pe langa cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu este si aceea ca intaiul-nascut de parte barbateasca trebuia rascumparat la 40 de zile la Templu cu pretul de 15 sicli, iar pentru cei mai saraci cu ... citeste toata stirea