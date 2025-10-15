Editeaza

Preasfintitul Parinte Samuel Bistriteanul la hramul Bisericii "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Galatii Bistritei

Marti, 14 octombrie 2025, Preasfintitul Parinte Samuel Bistriteanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, s-a aflat in mijlocul credinciosilor din Parohia "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Galatii Bistritei, judetul Bistrita-Nasaud, care si-a serbat hramul.

De la ora 10:00, ierarhul a oficiat Sfanta Liturghie in biserica parohiala, fiind inconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au facut parte: protopopul de Bistrita, preotul Ioan Marius Pintican, protopopul de ...citește toată știrea

