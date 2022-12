Prefectul Mica Oprea: La cererea lui Ovidiu Frent, in niciun caz nu-mi dau demisia. Sunt institutii care analizezaza

Prefectul Mica Oprea a declarat ca nu isi va depune mandatul de demnitar, la solicitarea fostului prefect Ovidiu Frent, angajat al Institutiei Prefectului."Nu am ce sa comentez, este un frustrat care, ma rog... Nu am fost membru de partid, daca e pana acolo. Am fost un om destul de organizat, riguros, care respect legea si astept de la ceilalti la fel. Ce am gasit aici nu am spus niciodata, nu am facut conferinte de presa, nu am facut nimic. Nu cred ca acesta era scopul: ce desteapta sunt eu ... citeste toata stirea