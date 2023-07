Prefectul judetului Bistrita-Nasaud, Teofil Cioarba, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca a discutat cu conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud pe tema accidentului de joi, cand o barca cu 12 persoane s-a rasturnat la Colibita, iar in perioada urmatoare vor fi misiuni de verificare a ambarcatiunilor - daca au motor electric sau termic -, dar si a persoanelor care le conduc."Tinand cont si de evenimentul petrecut ieri, am avut o discutie cu comandantul IPJ ... citeste toata stirea