Prefectul Teofil Cioarba, la ceremonia de investire: Juramantul si increderea Guvernului sunt un angajament si o onoare de a-i reprezenta cu buna credinta si onestitate pe toti cetatenii judetului

Palatul Administrativ a gazduit ceremonia de investire a prefectului judetului Bistrita-Nasaud, Teofil Iulian Cioarba, instalarea acestuia fiind girata, in sistem de videoconferinta, de secretarul de stat Aneta Matei de la Ministerul Afacerilor Interne. Dupa citirea HG 84/2023 privind numirea in functia de prefect a ec. Teofil Cioarba, a fost depus juramantul de credinta."Doresc sa va felicit pentru investirea in noua functie. Am convingerea ca veti putea aborda rapid problematica complexa a ... citeste toata stirea