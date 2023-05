De la inceputul acestei primaveri in Complexul Balnear Baile Figa au inceput lucrarile de pregatire pentru ca aceasta amenajare turistica moderna sa isi deschida portile pentru un nou sezon estival. Lucrarile se desfasoara conform planului stabilit de catre conducerea primariei orasului Beclean, astfel incat turistii sa se poata bucura de baie, plaja si relaxare incepand din luna iunie.Ca in fiecare an, la Baile Figa se lucreaza de zor in aceasta perioada la reabilitarea sau reconditionarea ... citeste toata stirea