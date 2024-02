Premiantii Concursului "Vreau sa fiu ca Iuliu Maniu", organizat la Colegiul National "Andrei Muresanu"

La nivel national Fundatia Iuliu Maniu - Ion Mihalache a propus, prin presedinta Anca Zlatescu, organizarea unui concurs vizand in principal cunoasterea uriasei personalitati a lui Iuliu Maniu, a gandirii sale, viziunii si actiunii sale politice fara egal in beneficiul unitatii nationale, al democratiei si impotriva oricarei forme de totalitarism. Impasibil la consecinte, Iuliu Maniu s-a impotrivit pe rand dictaturii carliste, antonesciene si comuniste, iar astazi istoria l-a asezat in ... citește toată știrea