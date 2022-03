Preot Ion Alexandru Mizgan: Pe treptele Postului Mare. Parintele Teofil - un program de viata duhovniceasca

Parintele Teofil (1929-2009), de la manastirea Sambata de Sus (Brasov), ramane un reper luminos pentru credinciosii transilvaneni, dar si pentru cei din celelalte provincii romanesti, intrucat Parintele Teofil a sustinut sute de conferinte duhovnicesti in toate marile orase ale Romaniei. A fost un propovaduitor al credintei si al iubirii crestine, emanand in jurul sau nadejde si bucurie, ramanand in constiinta tinerilor mai ales, drept "duhovnicul bucuriei", impletind in viata lui Credinta si ... citeste toata stirea