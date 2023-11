Dragii nostri credinciosi!Ziua de 1 noiembrie este inscrisa in calendarul sufletelor si al inimilor noastre ca fiind ziua de Luminatie, zi in care se pomenesc "Mortii cei vii", o zi speciala care le este dedicata celor dragi, plecati dintre noi.Am putea spune ca este un paradox "sa fii mort si in acelasi timp viu" si, totusi, asa este. Pentru ca, cei dragi ai nostri, chiar daca pleaca din viata aceasta pamanteasca, sunt vii in sufletele noastre, prin nemurire.Si daca fiecare dintre noi ar ... citeste toata stirea