Preoteasa Ana Valean, din Dumbravita, va colinda, de acum, in Ceruri, alaturi de parintele Benedict Valean

Lacrimi multe au curs la Dumbravita, in urma cu cativa ani, la trecerea la cele vesnice a parintelui Benedict Valean, cel care a slujit aproape 40 de ani la altarul sfintei biserici. In Postul Craciunului il urmeaza pe drumul vesniciei si preoteasa Ana Valean, urmand a colinda impreuna cu toate neamurile noastre din cer.Model de preoteasa peste 60 de ani, Ana Valean a fost si o iubita invatatoare pentru generatii de elevi. A fost mereu alaturi de parintele Valean in misiunea ... citeste toata stirea