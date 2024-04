Presedintele Consiliului Judetean, Emil Radu Moldovan, si-a depus candidatura pentru un nou mandat! In echipa, sunt 13 tineri social-democrati!

"Asa cum prevede legea, am depus astazi o noua candidatura pentru presedintia Consiliului Judetean, impreuna cu noua mea echipa, o echipa care stie ce are de facut, stie unde sunt lucrurile astazi, unde vrea sa continue, avem cu cine si cu ce, dar si vointa necesara sa continuam dezvoltarea judetului Bistrita-Nasaud", a declarat presedintele Emil Radu Moldovan.Potrivit acestuia, in noua lista a Partidului Social Democrat pentru functiile de consilieri judeteni se regasesc 13 tineri din ... citește toată știrea