Purtat in suflet si in maini de generatii, simbol al vitejiei, patriotismului, dar si al sacrificiului, Drapelul National este unul dintre cele mai dragi simboluri ale noastre.Ii dedicam aceasta zi, insa in fiecare moment trebuie sa-l onoram prin faptele noastre. Sa ne amintim ca sub faldurile sale stau si copiii nostri.Albastru, galben, rosu simbolizeaza vointa, lupta, fratia, bogatia, libertatea, ... citeste toata stirea