Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, primarul Ioan Turc, considera ca modul in care a fost realizat prima rotativa guvernamentala in istoria postdecembrista a Romaniei - "una fara asperitati, lina" - arata ca Partidul National Liberal este un partid serios, care se tine intotdeauna de cuvant."Am avut un rol determinant in trazitia lina, intrucat detineam sefia Guvernului (...). In ceea ce priveste rezultatul negocierilor pe care PNL l-a avut cu principalul partener de guvernare, PSD, imi exprim ... citeste toata stirea