Presedintele Radu Moldovan: A fost un an foarte bun, am obtinut finantari pentru toate proiectele si ceva in plus, 100 milioane euro pentru spital

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, a prezentat in cadrul sedintei festive de acordare a Titlurilor de Cetatean de onoare al judetului Bistrita-Nasaud, cateva dintre reperele activitatii administratiei judetene din acest an, dar si perspectivele de investitii pentru 2023."E un moment de bilant, incheiem un an greu, cu o perioada foarte grea, pe care am traversat-o cu totii, perioada pandemiei, dar a fost un an foarte bun pentru noi, un an in care am reusit ... citeste toata stirea