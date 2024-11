Presedintele Radu Moldovan: Alegerea lui Cristian Carlig ca vicepresedinte CJ, cu acordul domnilor Ciuca, Bode, Turc si Zagrean!

Emil Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si al Organizatiei Judetene a Partidului Social Democrat Bistrita-Nasaud, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa ca alegerea av. Cristian Carlig ca vicepresedinte al Consiliului Judetean s-a facut in urma unor discutii avute cu liderii nationali ai PNL - Nicolae Ciuca si Lucian Bode, dar si cu cei judeteni, la vremea aceea, Ioan Turc si Ioan Zagrean.De altfel, in opinia sa, singura normalitate din 1 ianuarie 2025 va ... citește toată știrea