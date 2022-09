Presedintele Radu Moldovan catre doamnele din PSD: Trebuie sa va implicati mai mult! Putem sa dublam numarul femeilor social-democrate in diferite demnitati alese

Presedintele Partidului Social Democrat Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, le-a cerut femeilor social-democrate sa se implice mai mult in viata politica, a comunitatii, pentru ca la alegerile locale din 2024 sa se dubleze reprezentarea acestora in administratia locala. Acesta si-a exprimat regretul ca in Bistrita-Nasaud nu este nicio femeie primar, asta pentru ca societatea este inca destul de misogina, dar nici femeile nu sunt suficient de unite."De 10 ani, de cand sunt presedinte al ... citeste toata stirea