Presedintele Radu Moldovan: Gabriel Lazany a fost validat ca primar al Municipiului Bistrita si isi va prelua atributiile la finalul acestei luni

Emil Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, anunta ca ec. Gabriel Lazany a fost validat ca primar al municipiului Bistrita, atributiile urmand sa fue preluate la finalul acestei luni. "Bistrita este pe maini bune! Gabriel Lazany a fost validat ca Primar al Municipiului Bistrita, urmand sa-si preia atributiile la finalul acestei luni. Gabi, am toata increderea in tine si in echipa de la PSD Bistrita, care este mai puternica ca niciodata. Oameni dintre oamenii ... citește toată știrea