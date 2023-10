Emil Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si liderul PSD BN, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca va reanaliza hotararea sa - anuntata de ceva vreme - de a nu mai candida pentru o functie in administratia publica locala."In viata, ti le faci cu mana ta. Decizia mea aceea radicala de a nu mai candida - la foarte multe discutii pe care le-am avut in ultima perioada - ramane sa o reanalizez. Nu exista in momentul de fata alta decizie. Am mai spus-o in ... citeste toata stirea