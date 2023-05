Emil Radu Moldovan, liderul PSD Bistrita-Nasaud si presedinte al Consiliului Judetean BN, a transmis in mesajul sau ca, desi nu va mai candida pentru un nou mandat, va ramane alaturi de familia social-democrata din Bistrita si Bistrita-Nasaud, chiar daca va face un pas in lateral."Am primit enorm de multe lucruri de la Dumnezeu si de la dumneavoastra, incat zece vieti daca as ramane pe acest pamant nu as reusi sa va multumesc. E obligatia mea ca in continuare, alaturi de cei care isi vor ... citeste toata stirea