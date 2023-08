Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august este importanta peste tot in lumea crestina, dar pentru transilvaneni are o profunzime aparte, mai ales datorita icoanei facatoare de minuni de la Manastirea Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului a fost precedat si anul acesta de traditionalul pelerinaj "La Nicula colo-n deal", amintindu-ne de anul 1699, cand icoana pictata de preotul ortodox Luca din Iclod si aflata in biserica din Nicula a lacrimat vreme de trei saptamani. ... citeste toata stirea