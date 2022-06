Presedintele Radu Moldovan: Start extinderii retelelor de apa si canalizare in comuna Teaca si alimentare cu apa in comunele Matei, Milas si Chiochis!

Se da startul extinderii retelelor de distributie si canalizare in comuna Teaca si alimentare cu apa in comunele Matei, Milas si Chiochis, prin semnarea contractului de lucrari CL 4, anunta presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan.Obiectivele principale ale contractului sunt:* Extindere alimentare cu apa in UAT Teaca (Teaca, Archiud, Ocnita, Pinticu);* Extindere sistem de canalizare in UAT Teaca;* Extindere alimentare cu apa in UAT Matei (Morut, Fantanele, ... citeste toata stirea