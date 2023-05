Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan anunta ca proiectul Autostrada Nordului, in care este inclusa si varianta ocolitoare a municipiului Bistrita, a mai facut un pas spre realizare. "Autostrada Nordului Baia Mare - Dej-Bistrita, inca un pas inainte!In acest proiect este inclusa si Centura Bistritei, care este tot mai aproape de realiuare. Am propus si am agreat varianta aleasa de cetateni pentru decongestionarea traficului din municipiul Bistrita, prin ... citeste toata stirea