Prima campanie gratuita de colectare a DESEURILOR TEXTILE! Programul pentru fiecare localitate a judetului si din municipiul Bistrita!

Derulam prima campanie gratuita de colectare a DESEURILOR TEXTILE din judetul Bistrita-Nasaud! In perioada 4 - 15 noiembrie 2024, ADI Deseuri Bistrita-Nasaud si Supercom SA organizeaza campania de colectare a deseurilor textile in toate localitatile din judetul nostru.In categoria deseurilor textile intra articole de imbracaminte uzata, perdele si draperii, resturi de materiale textile, cearsafuri, fete de perna, paturi. Recomandam ca deseurile textile sa fie depuse in saci pentru a putea fi ... citește toată știrea