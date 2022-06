Primaria Bistrita are un numar de telefon dedicat pentru informatii despre taxele si impozitele locale

Din dorinta de a veni in sprijinul cetatenilor care doresc informatii referitoare la taxele si impozitele locale, incepand cu data de 23.06.2022 contribuabilii, persoane fizice sau juridice care doresc sa se adreseze Directiei Venituri in vederea clarificarii unor situatii pot face acest lucru si telefonic apeland numarul 0756/222040.Dupa apelare va urma mesajul "Bine ati venit la Directia Venituri-Taxe si Impozite Primaria Bistrita" iar in continuare vor fi enumerate activitatile alocate ... citeste toata stirea