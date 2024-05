Primaria Bistrita face precizari in legatura cu micutul care a cazut alergand pe langa trenulet! Parintii isi asuma responsabilitatea

Ieri, in Parcul "Regele Mihai I al Romaniei", un copil de 6 ani a alergat pe langa trenuletul Thomas, aflat in miscare cu viteza de 5 km/ ora.In alergare, baiatul s-a impiedicat si a cazut, lovindu-se la palme si genunchi, NEFIIND IMPACTAT IN VREUN FEL DE TRENULEEs.Cel mic a fost transportat de mama lui la UPU Bistrita, unde a fost evaluat si, avand doar cateva zgarieturi, a fost ... citește toată știrea