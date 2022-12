Primaria Bistrita lanseaza cea de-a doua editie a "Craciunului solidaritatii"! Unde se pot face donatii!

Lansam cea de-a doua editie a "Craciunului solidaritatii"!Va invit, dragi concitadini, asociatii, fundatii, societati comerciale bistritene, sa va alaturati actiunii noastre de binefacere pentru a aduce si in acest an zambete persoanelor vulnerabile din municipiu.Sarbatorile de iarna ar trebui sa fie un prilej de bucurie pentru toata lumea, insa aceasta perioada vine cu griji, un plus de nesiguranta si deznadejde pentru oamenii singuri, cu posibilitati materiale minime. Unindu-ne ... citeste toata stirea