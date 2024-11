Primaria Bistrita: Persoanele vulnerabile se pot inscrie in programul de sustinere financiara pentru montarea de panouri fotovoltaice

Primaria municipiului Bistrita anunta a inceperea perioadei de inscriere a persoanelor vulnerabile in programul de sustinere financiara pentru montarea de panouri fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei si masuri care sa contribuie la imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale.Acordarea finantarii se face sub forma de vouchere, cu valoare cuprinsa intre 10.000 - 20.200 Euro, in functie de componenta in cadrul careia se aplica pentru solicitarea de finantare.Finantarea ... citește toată știrea