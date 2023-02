Primaria Bistrita sprijina sportul de performanta si de masa cu peste 1,5 milioane lei!

Municipalitatea a crescut sumele alocate in anul 2023 pentru sport la 1.503.000 lei, reprezentand mai mult decat dublul sumei cheltuite anul trecut din bugetul local in acest sector (708.060 lei), potrivit cifrelor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat recent.Astfel, Clubul Sportiv Municipal primeste, anul acesta, 600.000 lei pentru continuarea desfasurarii in bune conditii a sportului de performanta. Amintim ca, in 2022, la tenis de masa, atletism, haltere, box si gimnastica, CSM ... citeste toata stirea