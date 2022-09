Primaria Bistrita va amenaja o parcare de 100 de locuri pe terenul Bisericii Romano-Catolice de pe str. Gheorghe Sincai

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca Primaria Bistrita va intra intr-un parteneriat cu Biserica Romano-Catolica in vederea amenajarii unei parcari pe terenul pe care unitatea de cult il detine pe str. Gheorghe Sincai."Am o veste buna pentru bistriteni si in mod special pentru comerciantii de pe str. Gh. Sincai, acolo unde dispar foarte multe locuri de parcare. Lucram la un parteneriat public-privat in urma careia vom realiza o parcare ... citeste toata stirea