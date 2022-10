Primaria Bistrita va depune doua proiecte pentru achizitia a 30 de autobuze electrice, prin PNRR! Transport public extins spre Budacu de Jos si Sieu Magherus

Municipalitatea va depune doua proiecte de innoire a parcului de vehicule destinate transportului public, in parteneriat cu Sieu Magherus, respectiv Budacu de Jos, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, C10 - Fondul Local. Cele doua proiecte vor fi dezbatute in sedinta extraordinara a Consiliului Local Bistrita.Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a anuntat ca din 14 octombrie pot fi depuse proiecte pentru runda a doua din Fondul Local si Valul ... citeste toata stirea