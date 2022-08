Primaria Bistrita vrea sa amenajeze perdele verzi limitrofe DN 17, din Unirea la Viisoara, cu fonduri europene!

Pentru a aduce natura cat mai aproape de cetatenii municipiului, Primaria Bistrita pregateste un proiect cu finantare europeana privind amenajarea de perdele verzi limitrofe DN 17 in Unirea si Viisoara.Spatiile verzi aflate in vecinatatea DN 17, in zonele de intrare in municipiul Bistrita dinspre Unirea si Viisoara, sunt degradate si nu asigura protectie acustica sau de praf, necesara unor perimetre cu circulatie intensa.Crearea de perdele verzi va duce la imbunatatirea calitatii vietii ... citeste toata stirea