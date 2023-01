Primaria Nasaud lanseaza licitatia pentru proiect tehnic si executie a proiectului de modernizare a celor 17 strazi

Primaria Nasaud va lansa procedura de achizitie publica pentru contractul de elaborare a proiectului tehnic si executie la proiectul "Reabilitare si modernizare strazi in orasul Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud - etapa III". Este un proiect major, in valoare de 18,310,966.00 lei, finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"."Vom demara licitatia in SICAP. Intre timp, asteptam sa semnam efectiv contractul de finantare, documentele fiind incarcate in platforma, la Ministerul ... citeste toata stirea