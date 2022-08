Primaria Nasaud va depune la Administratia Fondului pentru Mediu un proiect de extindere a sistemului de iluminat public

Primaria Nasaud va depune in data de 19 august, la Administratia Fondului pentru Mediu, proiectul "Reabilitare, modernizare si extindere iluminat public in orasul Nasaud", in vederea obsinerii finantarii prin Programului Iluminat Public. Cererea de finantare, impreuna cu documentatia aferenta, se va depune in aplicatia informatica prin intermediul conturilor de utilizator create.Potrivit primarului Dorin Vlasin, va fi extins sistemul de iluminat public pe str. Dumitru Vartic, se vor inlocui ... citeste toata stirea