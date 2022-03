Primaria Sangeorz Bai, apel catre locuitorii orasului: STOP incendiilor de vegetatie uscata!

Din pacate, in aceasta perioada ISU si SVSU au intervenit pe raza orasului Sangeorz-Bai la o serie de incendii cauzate de aprinderea vegetatiei uscate, in urma curateniei de primavara."Apelam la constiinciozitate, seriozitate si grija dumneavoastra fata de natura si locuinte. STOP incendiilor de vegetatie uscata!", transmite Primaria orasului Sangeorz Bai.***Avand in vedere ca pe raza judetului Bistrita-Nasaud se desfasoara actiuni de curatare a terenurilor agricole si nu numai, de catre ... citeste toata stirea