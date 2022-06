Primaria Sangeorz Bai: Santierele sunt in plina desfasurare, unele obiective fiind tot mai aproape de finalitate

Primarul Catalin Bota, alaturi de viceprimarul Cristian Pop, specialisti din cadrul Primariei Sangeorz Bai au evaluat stadiul lucrarilor de investitii de pe raza orasului. ."Pe Cormaia se lucreaza cu spor la noua cladire a Scolii Gimnaziale si la sala de sport din vecinatatea acesteia, in locul unde nu demult se afla vechea cladire in care elevii de pe Cormaia si-au desfasurat activitatea scolara in conditii pe care nu vrem sa le mai amintim.De asemenea, strazile de pe Podurile Mari si ... citeste toata stirea