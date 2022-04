Primaria Sant: La Centrul APIA Rodna, se depun cereri pentru Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin

Incepand cu data de 27.04.2022, in termen de 20 zile, la APIA Centrul Local RODNA se pot depune cereri pentru Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022, in contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19.Ajutorul de stat se acorda beneficiarilor in scopul compensarii pierderilor cauzate de pandemie in semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot ... citeste toata stirea