Primaria Sant: Pana in 31 martie, se depun cererile pentru lemn de foc! Lemn de constructii, direct din depozit

Primaria comunei Sant anunta ca pana la data de 31 martie 2025, locuitorii pot sa depuna cereri pentru lemn de foc. "In urma hotararii de Consiliul Local, s-a aprobat lemnul de rasinoase, de lucru pentru reparatii in gospodarie, in cantitate de 1 pana la 5 metri cubi. Va fi ridicat