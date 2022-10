Primaria Sintereag: Din 7 noiembrie se depun cererile pentru ajutorul de incalzire

Primaria comunei Sintereag anunta ca incepand cu data de 7 noiembrie se depun cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire si/sau suplimentului pentru energie. Potrivit primarului Ioan Bob a fost stabilit un program de preluare a cererilor. Astfel, in 7 noiembrie sunt asteptati potentialii beneficiari din Sintereag si Sintereag-Gara, in 8 noiembrie cei din Blajenii de Sus si Blajenii de Jos, in 9 noiembrie cei din Sieu Sfantu si Caila, in 10 noiembrie cei de la Cociu (pentru lemne) si in ... citeste toata stirea