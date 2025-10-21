Editeaza

Primarii bistriteni cer simplificarea procedurii de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie ale ocoalelor silvice

Sursa: Rasunetul
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 07:41
16 citiri
Vasile Bors, primarul comunei Maieru, a solicitat, in cadrul unei conferinte de presa, modificarea Ordonantei de Urgenta 109/ 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul simplificarii procedurii de selectie a membrilor din Consiliile de Administratie ale ocoalelor silvice private.

"Am rugat-o pe doamna Monica Sasarman sa faca ceva cu Ordonanta de Urgenta 109 in ceea ce priveste consiliul de administratie la ...citește toată știrea

